Сьогоднішня ціна Salty (SALTY)

Поточна ціна Salty (SALTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.59K USD. Ціна SALTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Salty:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.49 USD

- зміна ціни Salty протягом дня — -6.26%

- циркуляційна пропозиція – 999.62M USD

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