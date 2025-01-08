Ціна Salty (SALTY)
Поточна ціна Salty (SALTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.59K USD. Ціна SALTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Salty:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.49 USD
- зміна ціни Salty протягом дня — -6.26%
- циркуляційна пропозиція – 999.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Salty до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Salty до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Salty до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Salty до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.26%
|30 днів
|$ 0
|-34.62%
|60 днів
|$ 0
|+15.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Salty: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-6.26%
+2.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Salty is a meme coin that revolves around a cute dog swimming in a salty ocean. The coin is inspired by a tweet from Charlotte Fang, which mentioned, "the brighter you shine, the darker your haters." Salty was launched on September 25th and aims to spread the fun and cheer across the Solana community. It has no utility and exists purely as a fun and entertaining way to engage with the crypto space.
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