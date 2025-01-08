Ціна Salt N Vinegar (SNV)
Поточна ціна Salt N Vinegar (SNV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.80K USD. Ціна SNV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Salt N Vinegar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.70 USD
- зміна ціни Salt N Vinegar протягом дня — -0.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Salt N Vinegar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Salt N Vinegar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Salt N Vinegar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Salt N Vinegar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.81%
|30 днів
|$ 0
|-10.15%
|60 днів
|$ 0
|+6.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Salt N Vinegar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.81%
+11.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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