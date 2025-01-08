Сьогоднішня ціна Salt N Vinegar (SNV)

Поточна ціна Salt N Vinegar (SNV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.80K USD. Ціна SNV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Salt N Vinegar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.70 USD

- зміна ціни Salt N Vinegar протягом дня — -0.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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