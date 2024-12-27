Сьогоднішня ціна Salt Bae For The People (SBAE)

Поточна ціна Salt Bae For The People (SBAE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 352.24K USD. Ціна SBAE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Salt Bae For The People:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.96K USD

- зміна ціни Salt Bae For The People протягом дня — +1.74%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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