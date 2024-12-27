Ціна Salt Bae For The People (SBAE)
Поточна ціна Salt Bae For The People (SBAE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 352.24K USD. Ціна SBAE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Salt Bae For The People:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.96K USD
- зміна ціни Salt Bae For The People протягом дня — +1.74%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Salt Bae For The People до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Salt Bae For The People до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Salt Bae For The People до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Salt Bae For The People до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.74%
|30 днів
|$ 0
|-31.77%
|60 днів
|$ 0
|-64.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Salt Bae For The People: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
+1.74%
+9.93%
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