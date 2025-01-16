Ціна SALSA Liquid MultiversX (LEGLD)
Поточна ціна SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) сьогодні становить 38.06 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEGLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SALSA Liquid MultiversX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD
- зміна ціни SALSA Liquid MultiversX протягом дня — +4.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SALSA Liquid MultiversX до USD становила $ +1.56.
За останні 30 днів зміна ціни SALSA Liquid MultiversX до USD становила $ -9.7052124620.
За останні 60 днів зміна ціни SALSA Liquid MultiversX до USD становила $ +4.8015848980.
За останні 90 днів зміна ціни SALSA Liquid MultiversX до USD становила $ +9.948689930155266.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.56
|+4.27%
|30 днів
|$ -9.7052124620
|-25.49%
|60 днів
|$ +4.8015848980
|+12.62%
|90 днів
|$ +9.948689930155266
|+35.39%
Останній аналіз цін SALSA Liquid MultiversX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
+4.27%
+1.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is the Liquid EGLD token of SALSA - Staking Agency Liquid Staking Algorithm.
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