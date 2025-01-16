Сьогоднішня ціна SALSA Liquid MultiversX (LEGLD)

Поточна ціна SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) сьогодні становить 38.06 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEGLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SALSA Liquid MultiversX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD

- зміна ціни SALSA Liquid MultiversX протягом дня — +4.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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