Токеноміка Sally A1C (A1C) Дізнайтеся ключову інформацію про Sally A1C (A1C), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Sally A1C (A1C) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sally A1C (A1C), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,82M $ 19,82M $ 19,82M Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,82M $ 19,82M $ 19,82M Історичний максимум: $ 14,54 $ 14,54 $ 14,54 Історичний мінімум: $ 0,410252 $ 0,410252 $ 0,410252 Поточна ціна: $ 0,943829 $ 0,943829 $ 0,943829 Дізнайтеся більше про ціну Sally A1C (A1C)

Токеноміка Sally A1C (A1C): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sally A1C (A1C) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів A1C, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів A1C, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку A1C, досліджуйте ціну токена A1C в реальному часі!

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