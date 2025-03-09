Ціна Sally A1C (A1C)
Поточна ціна Sally A1C (A1C) сьогодні становить 2.27 USD з ринковою капіталізацією $ 22.54M USD. Ціна A1C до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sally A1C:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 221.07K USD
- зміна ціни Sally A1C протягом дня — -6.51%
- циркуляційна пропозиція – 9.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sally A1C до USD становила $ -0.157971606623639.
За останні 30 днів зміна ціни Sally A1C до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sally A1C до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sally A1C до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.157971606623639
|-6.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sally A1C: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.23%
-6.51%
-53.62%
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