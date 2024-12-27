Сьогоднішня ціна Sallar (ALL)

Поточна ціна Sallar (ALL) сьогодні становить 0.00260556 USD з ринковою капіталізацією $ 6.77M USD. Ціна ALL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sallar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 263.32K USD

- зміна ціни Sallar протягом дня — +3.17%

- циркуляційна пропозиція – 2.60B USD

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