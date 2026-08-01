Сьогоднішня ціна Salesforce xStock

Поточна ціна Salesforce xStock (CRMX) сьогодні становить $ 197,12, зі зміною 238,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRMX до USD становить $ 197,12 за CRMX.

Salesforce xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 267 412, з циркуляційною пропозицією у 1,36K CRMX. Протягом останніх 24 годин CRMX торгувався між $ 58,14 (мінімум) та $ 198,26 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 775,62, тоді як історичний мінімум — $ 55,42.

У короткостроковій динаміці CRMX змінився на -0,00% за останню годину та на +6,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 103,13.

Ринкова інформація щодо Salesforce xStock (CRMX)

Ринкова капіталізація $ 267,41K$ 267,41K $ 267,41K Обсяг (за 24 год) $ 103,13$ 103,13 $ 103,13 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 90,63M$ 90,63M $ 90,63M Циркуляційне постачання 1,36K 1,36K 1,36K Загальна пропозиція 459 767,9246334121 459 767,9246334121 459 767,9246334121

Поточна ринкова капіталізація Salesforce xStock — $ 267,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 103,13. Циркуляційна пропозиція CRMX — 1,36K, зі загальною пропозицією 459767.9246334121. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 90,63M.