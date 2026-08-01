Сьогоднішня ціна Salamanca

Поточна ціна Salamanca (DON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DON до USD становить $ 0 за DON.

Salamanca наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 111,882, з циркуляційною пропозицією у 1.00B DON. Протягом останніх 24 годин DON торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00851919, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DON змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 26.96.

Ринкова інформація щодо Salamanca (DON)

Ринкова капіталізація $ 111.88K$ 111.88K $ 111.88K Обсяг (за 24 год) $ 26.96$ 26.96 $ 26.96 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 111.88K$ 111.88K $ 111.88K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Salamanca — $ 111.88K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 26.96. Циркуляційна пропозиція DON — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111.88K.