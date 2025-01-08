Ціна SakeSwap (SAKE)
Поточна ціна SakeSwap (SAKE) сьогодні становить 0.00108545 USD з ринковою капіталізацією $ 80.00K USD. Ціна SAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SakeSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.09 USD
- зміна ціни SakeSwap протягом дня — -4.57%
- циркуляційна пропозиція – 73.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SakeSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SakeSwap до USD становила $ -0.0003299748.
За останні 60 днів зміна ціни SakeSwap до USD становила $ -0.0001056664.
За останні 90 днів зміна ціни SakeSwap до USD становила $ -0.0003315055556517756.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.57%
|30 днів
|$ -0.0003299748
|-30.39%
|60 днів
|$ -0.0001056664
|-9.73%
|90 днів
|$ -0.0003315055556517756
|-23.39%
Останній аналіз цін SakeSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-4.57%
-10.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SAKE is the first governance token in DeFi that supports both spot market and futures market with SakeSwap AMM DEX and SakePerp Perpetual Contract.
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