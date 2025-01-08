Сьогоднішня ціна SakeSwap (SAKE)

Поточна ціна SakeSwap (SAKE) сьогодні становить 0.00108545 USD з ринковою капіталізацією $ 80.00K USD. Ціна SAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SakeSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.09 USD

- зміна ціни SakeSwap протягом дня — -4.57%

- циркуляційна пропозиція – 73.70M USD

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