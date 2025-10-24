Актуальна ціна Sakai Vault сьогодні становить 0,0329819 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SAKAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SAKAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Sakai Vault сьогодні становить 0,0329819 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SAKAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SAKAI на MEXC вже зараз.

$0,03296113
$0,03296113$0,03296113
-3,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Sakai Vault (SAKAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:13:54 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Sakai Vault (SAKAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03270277
$ 0,03270277$ 0,03270277
Мін. за 24 год
$ 0,0349367
$ 0,0349367$ 0,0349367
Макс. за 24 год

$ 0,03270277
$ 0,03270277$ 0,03270277

$ 0,0349367
$ 0,0349367$ 0,0349367

$ 12,21
$ 12,21$ 12,21

$ 0,02819608
$ 0,02819608$ 0,02819608

-0,00%

-3,93%

-4,56%

-4,56%

Актуальна ціна Sakai Vault (SAKAI) становить $0,0329819. За останні 24 години SAKAI торгувався між мінімумом у $ 0,03270277 і максимумом у $ 0,0349367, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SAKAI становить $ 12,21, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02819608.

Що стосується короткострокових результатів, то SAKAI змінився на -0,00% за останню годину, -3,93% за 24 години та на -4,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sakai Vault (SAKAI)

$ 118,46K
$ 118,46K$ 118,46K

--
----

$ 263,70K
$ 263,70K$ 263,70K

3,59M
3,59M 3,59M

8 000 000,0
8 000 000,0 8 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sakai Vault — $ 118,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAKAI — 3,59M, зі загальною пропозицією 8000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 263,70K.

Історія ціни Sakai Vault (SAKAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sakai Vault до USD становила $ -0,0013507335160872.
За останні 30 днів зміна ціни Sakai Vault до USD становила $ +0,0016213704.
За останні 60 днів зміна ціни Sakai Vault до USD становила $ +0,0012151917.
За останні 90 днів зміна ціни Sakai Vault до USD становила $ -0,00858821544223321.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0013507335160872-3,93%
30 днів$ +0,0016213704+4,92%
60 днів$ +0,0012151917+3,68%
90 днів$ -0,00858821544223321-20,65%

Що таке Sakai Vault (SAKAI)

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

Ресурс Sakai Vault (SAKAI)

Прогноз ціни Sakai Vault (USD)

Скільки коштуватиме Sakai Vault (SAKAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Sakai Vault (SAKAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Sakai Vault.

Перегляньте прогноз ціни Sakai Vault вже зараз!

SAKAI до місцевих валют

Токеноміка Sakai Vault (SAKAI)

Розуміння токеноміки Sakai Vault (SAKAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SAKAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Sakai Vault (SAKAI)

Скільки сьогодні коштує Sakai Vault (SAKAI)?
Актуальна ціна SAKAI у USD становить 0,0329819 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SAKAI до USD?
Поточна ціна SAKAI до USD — $ 0,0329819. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Sakai Vault?
Ринкова капіталізація SAKAI — $ 118,46K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SAKAI?
Циркуляційна пропозиція SAKAI — 3,59M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SAKAI?
SAKAI досяг історичної максимальної ціни у 12,21 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SAKAI?
Історична мінімальна ціна SAKAI становила 0,02819608 USD.
Який обсяг торгівлі SAKAI?
Актуальний обсяг торгівлі SAKAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SAKAI цього року?
SAKAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SAKAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:13:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sakai Vault (SAKAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

