Інформація щодо ціни Sakai Vault (SAKAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,03270277 $ 0,03270277 $ 0,03270277 Мін. за 24 год $ 0,0349367 $ 0,0349367 $ 0,0349367 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,03270277$ 0,03270277 $ 0,03270277 Макс. за 24 год $ 0,0349367$ 0,0349367 $ 0,0349367 Рекордний максимум $ 12,21$ 12,21 $ 12,21 Найнижча ціна $ 0,02819608$ 0,02819608 $ 0,02819608 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -3,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,56%

Актуальна ціна Sakai Vault (SAKAI) становить $0,0329819. За останні 24 години SAKAI торгувався між мінімумом у $ 0,03270277 і максимумом у $ 0,0349367, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SAKAI становить $ 12,21, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02819608.

Що стосується короткострокових результатів, то SAKAI змінився на -0,00% за останню годину, -3,93% за 24 години та на -4,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sakai Vault (SAKAI)

Ринкова капіталізація $ 118,46K$ 118,46K $ 118,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 263,70K$ 263,70K $ 263,70K Циркуляційне постачання 3,59M 3,59M 3,59M Загальна пропозиція 8 000 000,0 8 000 000,0 8 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sakai Vault — $ 118,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAKAI — 3,59M, зі загальною пропозицією 8000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 263,70K.