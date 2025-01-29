Ціна Saka Vault (SAKA)
Поточна ціна Saka Vault (SAKA) сьогодні становить 0.00370089 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Saka Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15 USD
- зміна ціни Saka Vault протягом дня — +0.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Saka Vault до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Saka Vault до USD становила $ -0.0005532245.
За останні 60 днів зміна ціни Saka Vault до USD становила $ -0.0013975078.
За останні 90 днів зміна ціни Saka Vault до USD становила $ -0.004164984196373933.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.71%
|30 днів
|$ -0.0005532245
|-14.94%
|60 днів
|$ -0.0013975078
|-37.76%
|90 днів
|$ -0.004164984196373933
|-52.95%
Останній аналіз цін Saka Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.71%
-1.10%
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