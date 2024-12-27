Сьогоднішня ціна Saito (SAITO)

Поточна ціна Saito (SAITO) сьогодні становить 0.00530526 USD з ринковою капіталізацією $ 15.88M USD. Ціна SAITO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Saito:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 114.57K USD

- зміна ціни Saito протягом дня — +0.47%

- циркуляційна пропозиція – 3.00B USD

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