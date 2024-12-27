Ціна Saito (SAITO)
Поточна ціна Saito (SAITO) сьогодні становить 0.00530526 USD з ринковою капіталізацією $ 15.88M USD. Ціна SAITO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Saito:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 114.57K USD
- зміна ціни Saito протягом дня — +0.47%
- циркуляційна пропозиція – 3.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Saito до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Saito до USD становила $ -0.0008526337.
За останні 60 днів зміна ціни Saito до USD становила $ +0.0001268747.
За останні 90 днів зміна ціни Saito до USD становила $ +0.001078253523528551.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.47%
|30 днів
|$ -0.0008526337
|-16.07%
|60 днів
|$ +0.0001268747
|+2.39%
|90 днів
|$ +0.001078253523528551
|+25.51%
Останній аналіз цін Saito: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
+0.47%
+3.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura.
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