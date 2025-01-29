Ціна SaitaBit (SAITABIT)
Поточна ціна SaitaBit (SAITABIT) сьогодні становить 0.00107863 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAITABIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SaitaBit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.22 USD
- зміна ціни SaitaBit протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SaitaBit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SaitaBit до USD становила $ +0.0001034626.
За останні 60 днів зміна ціни SaitaBit до USD становила $ -0.0000091965.
За останні 90 днів зміна ціни SaitaBit до USD становила $ +0.0002366114637824951.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0001034626
|+9.59%
|60 днів
|$ -0.0000091965
|-0.85%
|90 днів
|$ +0.0002366114637824951
|+28.10%
Останній аналіз цін SaitaBit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SaitaBit is a Wrapped Bitcoin paired token which combines the potential growth of Bitcoin with the ease of trading on the Ethereum blockchain. An added benefit of holding SaitaBit is that non exchange wallets receive a percentage of the 0.3% reflection reward distribution during Uniswap transactions. SaitaBit also removes tokens from circulation regularly by sending over 50% of the reflection reward distribution to the burn wallet. This permanently reduces SaitaBit token supply and increases the Wrapped Bitcoin liquidity backing each remaining SaitaBit token.
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