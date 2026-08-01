Яка зараз ціна SAIRI?

SAIRI торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 1.91% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як SAIRI порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 1.91% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо SAIRI перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як SAIRI виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Bankr Ecosystem?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Bankr Ecosystem SAIRI демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація SAIRI?

Ринкова капіталізація ₴7103734.03533171696000 розташовує SAIRI на #5021 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують SAIRI?

SAIRI згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку SAIRI?

З 99999999999.99998 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.