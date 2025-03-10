Сьогоднішня ціна SAINO (SIO)

Поточна ціна SAINO (SIO) сьогодні становить 0.0037391 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SAINO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 184.42K USD

- зміна ціни SAINO протягом дня — -5.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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