Ціна SAINO (SIO)
Поточна ціна SAINO (SIO) сьогодні становить 0.0037391 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SAINO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 184.42K USD
- зміна ціни SAINO протягом дня — -5.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SAINO до USD становила $ -0.000228622385815468.
За останні 30 днів зміна ціни SAINO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SAINO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SAINO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000228622385815468
|-5.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SAINO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
-5.76%
-97.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SAINO is a character licensing project that is a high value-added industry, a futuristic soft industry, and a cultural business that can generate exponential profits. Through the development of various characters, it can be produced as content and enter the online and offline markets.
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