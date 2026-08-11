Сьогоднішня ціна SailOut Royalty

Поточна ціна SailOut Royalty (SAIL.R) сьогодні становить $ 14.59, зі зміною 0.02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAIL.R до USD становить $ 14.59 за SAIL.R.

SailOut Royalty наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21,888,532, з циркуляційною пропозицією у 1.50M SAIL.R. Протягом останніх 24 годин SAIL.R торгувався між $ 14.5 (мінімум) та $ 14.59 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 16.7, тоді як історичний мінімум — $ 13.06.

У короткостроковій динаміці SAIL.R змінився на +0.62% за останню годину та на -0.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.35K.

Ринкова інформація щодо SailOut Royalty (SAIL.R)

Ринкова капіталізація $ 21.89M$ 21.89M $ 21.89M Обсяг (за 24 год) $ 1.35K$ 1.35K $ 1.35K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21.89M$ 21.89M $ 21.89M Циркуляційне постачання 1.50M 1.50M 1.50M Загальна пропозиція 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

Поточна ринкова капіталізація SailOut Royalty — $ 21.89M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.35K. Циркуляційна пропозиція SAIL.R — 1.50M, зі загальною пропозицією 1500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21.89M.