Інформація щодо ціни Sailana Inu (SAILANA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00160813$ 0,00160813 $ 0,00160813 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) +9,63% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,08%

Актуальна ціна Sailana Inu (SAILANA) становить --. За останні 24 години SAILANA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SAILANA становить $ 0,00160813, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SAILANA змінився на -0,05% за останню годину, +9,63% за 24 години та на -8,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sailana Inu (SAILANA)

Ринкова капіталізація $ 124,76K$ 124,76K $ 124,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 124,76K$ 124,76K $ 124,76K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 982 336,635727 999 982 336,635727 999 982 336,635727

Поточна ринкова капіталізація Sailana Inu — $ 124,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAILANA — 999,98M, зі загальною пропозицією 999982336.635727. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 124,76K.