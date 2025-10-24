Актуальна ціна Sailana Inu сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SAILANA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SAILANA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Sailana Inu сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SAILANA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SAILANA на MEXC вже зараз.

Ціна Sailana Inu (SAILANA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SAILANA до USD:

$0,00012476
$0,00012476$0,00012476
+9,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Sailana Inu (SAILANA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:13:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Sailana Inu (SAILANA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00160813
$ 0,00160813$ 0,00160813

$ 0
$ 0$ 0

-0,05%

+9,63%

-8,08%

-8,08%

Актуальна ціна Sailana Inu (SAILANA) становить --. За останні 24 години SAILANA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SAILANA становить $ 0,00160813, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SAILANA змінився на -0,05% за останню годину, +9,63% за 24 години та на -8,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sailana Inu (SAILANA)

$ 124,76K
$ 124,76K$ 124,76K

--
----

$ 124,76K
$ 124,76K$ 124,76K

999,98M
999,98M 999,98M

999 982 336,635727
999 982 336,635727 999 982 336,635727

Поточна ринкова капіталізація Sailana Inu — $ 124,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAILANA — 999,98M, зі загальною пропозицією 999982336.635727. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 124,76K.

Історія ціни Sailana Inu (SAILANA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sailana Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sailana Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sailana Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sailana Inu до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+9,63%
30 днів$ 0-48,35%
60 днів$ 0-70,11%
90 днів$ 0--

Що таке Sailana Inu (SAILANA)

Sailana Inu, the sister of legendary Saitama Inu, is bringing back the Wolfpack and OG community vibes that previously sent Saitama to a $7 billion marketcap in 2021. The power of community mixed with great leadership is what will take this project to great heights. Join the movement, join the pack, become apart of the Sailana Army . Together, we will create something that will go down in history, and something that will be talked about years from now.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Sailana Inu (USD)

Скільки коштуватиме Sailana Inu (SAILANA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Sailana Inu (SAILANA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Sailana Inu.

Перегляньте прогноз ціни Sailana Inu вже зараз!

SAILANA до місцевих валют

Токеноміка Sailana Inu (SAILANA)

Розуміння токеноміки Sailana Inu (SAILANA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SAILANA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Sailana Inu (SAILANA)

Скільки сьогодні коштує Sailana Inu (SAILANA)?
Актуальна ціна SAILANA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SAILANA до USD?
Поточна ціна SAILANA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Sailana Inu?
Ринкова капіталізація SAILANA — $ 124,76K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SAILANA?
Циркуляційна пропозиція SAILANA — 999,98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SAILANA?
SAILANA досяг історичної максимальної ціни у 0,00160813 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SAILANA?
Історична мінімальна ціна SAILANA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SAILANA?
Актуальний обсяг торгівлі SAILANA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SAILANA цього року?
SAILANA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SAILANA для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Sailana Inu (SAILANA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

