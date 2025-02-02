Ціна SAIL (SAIL)
Поточна ціна SAIL (SAIL) сьогодні становить 0.00490412 USD з ринковою капіталізацією $ 102.99K USD. Ціна SAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SAIL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.40K USD
- зміна ціни SAIL протягом дня — +106.56%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SAIL до USD становила $ +0.00252995.
За останні 30 днів зміна ціни SAIL до USD становила $ -0.0026280855.
За останні 60 днів зміна ціни SAIL до USD становила $ -0.0026280855.
За останні 90 днів зміна ціни SAIL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00252995
|+106.56%
|30 днів
|$ -0.0026280855
|-53.58%
|60 днів
|$ -0.0026280855
|-53.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SAIL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.39%
+106.56%
-53.58%
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