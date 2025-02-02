Сьогоднішня ціна SAIL (SAIL)

Поточна ціна SAIL (SAIL) сьогодні становить 0.00490412 USD з ринковою капіталізацією $ 102.99K USD. Ціна SAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SAIL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.40K USD

- зміна ціни SAIL протягом дня — +106.56%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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