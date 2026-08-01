Сьогоднішня ціна SAIKO INU

Поточна ціна SAIKO INU (SAIKO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAIKO до USD становить $ 0 за SAIKO.

SAIKO INU наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 237 397, з циркуляційною пропозицією у 1,00T SAIKO. Протягом останніх 24 годин SAIKO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SAIKO змінився на -0,89% за останню годину та на -9,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SAIKO INU (SAIKO)

Ринкова капіталізація $ 237,40K$ 237,40K $ 237,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 237,40K$ 237,40K $ 237,40K Циркуляційне постачання 1,00T 1,00T 1,00T Загальна пропозиція 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SAIKO INU — $ 237,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAIKO — 1,00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 237,40K.