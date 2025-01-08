Ціна Saiko Ai (SAIKO)
Поточна ціна Saiko Ai (SAIKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.65K USD. Ціна SAIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Saiko Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 772.26 USD
- зміна ціни Saiko Ai протягом дня — -14.71%
- циркуляційна пропозиція – 999.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Saiko Ai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Saiko Ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Saiko Ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Saiko Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.71%
|30 днів
|$ 0
|-18.65%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Saiko Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.64%
-14.71%
+32.58%
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