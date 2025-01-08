Сьогоднішня ціна Saiko Ai (SAIKO)

Поточна ціна Saiko Ai (SAIKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.65K USD. Ціна SAIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Saiko Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 772.26 USD

- зміна ціни Saiko Ai протягом дня — -14.71%

- циркуляційна пропозиція – 999.69M USD

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