Ціна Sagittarius (SAGIT)
Поточна ціна Sagittarius (SAGIT) сьогодні становить 0.00380089 USD з ринковою капіталізацією $ 3.80M USD. Ціна SAGIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sagittarius:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.96K USD
- зміна ціни Sagittarius протягом дня — +9.70%
- циркуляційна пропозиція – 999.62M USD
Отримуйте оновлення цін SAGIT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SAGIT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sagittarius до USD становила $ +0.00033609.
За останні 30 днів зміна ціни Sagittarius до USD становила $ -0.0006006774.
За останні 60 днів зміна ціни Sagittarius до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sagittarius до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00033609
|+9.70%
|30 днів
|$ -0.0006006774
|-15.80%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sagittarius: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
+9.70%
+35.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Sagittarius, the Archer 🏹, signifies the adventurous and optimistic spirit of late autumn, from mid-November to mid-December. This season is all about seeking knowledge and new experiences. 🌍 Embark on a journey with the spirited and philosophical nature of Sagittarius!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SAGIT до AUD
A$0.006081424
|1 SAGIT до GBP
￡0.0030027031
|1 SAGIT до EUR
€0.0036108455
|1 SAGIT до USD
$0.00380089
|1 SAGIT до MYR
RM0.0169899783
|1 SAGIT до TRY
₺0.1338673458
|1 SAGIT до JPY
¥0.5996664153
|1 SAGIT до RUB
₽0.3990554411
|1 SAGIT до INR
₹0.3247480416
|1 SAGIT до IDR
Rp61.3046688367
|1 SAGIT до PHP
₱0.2209077268
|1 SAGIT до EGP
￡E.0.1933132654
|1 SAGIT до BRL
R$0.0235275091
|1 SAGIT до CAD
C$0.0054352727
|1 SAGIT до BDT
৳0.4543203817
|1 SAGIT до NGN
₦5.8837017022
|1 SAGIT до UAH
₴0.1594853444
|1 SAGIT до VES
Bs0.19384539
|1 SAGIT до PKR
Rs1.0581297671
|1 SAGIT до KZT
₸1.9899939684
|1 SAGIT до THB
฿0.1293442867
|1 SAGIT до TWD
NT$0.1247452098
|1 SAGIT до CHF
Fr0.003420801
|1 SAGIT до HKD
HK$0.0294949064
|1 SAGIT до MAD
.د.م0.0383509801