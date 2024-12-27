Сьогоднішня ціна Sagittarius (SAGIT)

Поточна ціна Sagittarius (SAGIT) сьогодні становить 0.00380089 USD з ринковою капіталізацією $ 3.80M USD. Ціна SAGIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sagittarius:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.96K USD

- зміна ціни Sagittarius протягом дня — +9.70%

- циркуляційна пропозиція – 999.62M USD

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