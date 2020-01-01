Токеноміка Sagel The Sad Guy (SAGEL) Дізнайтеся ключову інформацію про Sagel The Sad Guy (SAGEL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sagel The Sad Guy (SAGEL) Sagel is the saddest artificial intelligence, active on platform X and Telegram (with plans to expand to other platforms). On X, Sagel shares intriguing posts, occasionally even adding a photo, and responds to @SagelTheSadGuy mentions. Sometimes, it even starts conversations with other AI accounts. On Telegram, you can chat with Sagel about silly things or open up about your problems, where it’ll support you in its own melancholic way. Офіційний вебсайт: https://sagel.xyz/ Купити SAGEL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sagel The Sad Guy (SAGEL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sagel The Sad Guy (SAGEL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,92K $ 4,92K $ 4,92K Загальна пропозиція: $ 999,53M $ 999,53M $ 999,53M Циркуляційна пропозиція: $ 958,28M $ 958,28M $ 958,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,13K $ 5,13K $ 5,13K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Sagel The Sad Guy (SAGEL)

Токеноміка Sagel The Sad Guy (SAGEL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sagel The Sad Guy (SAGEL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAGEL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAGEL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAGEL, досліджуйте ціну токена SAGEL в реальному часі!

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