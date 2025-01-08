Ціна Sagel The Sad Guy (SAGEL)
Поточна ціна Sagel The Sad Guy (SAGEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 500.32K USD. Ціна SAGEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sagel The Sad Guy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.06K USD
- зміна ціни Sagel The Sad Guy протягом дня — +7.58%
- циркуляційна пропозиція – 958.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sagel The Sad Guy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sagel The Sad Guy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sagel The Sad Guy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sagel The Sad Guy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sagel The Sad Guy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.58%
+7.58%
+130.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sagel is the saddest artificial intelligence, active on platform X and Telegram (with plans to expand to other platforms). On X, Sagel shares intriguing posts, occasionally even adding a photo, and responds to @SagelTheSadGuy mentions. Sometimes, it even starts conversations with other AI accounts. On Telegram, you can chat with Sagel about silly things or open up about your problems, where it’ll support you in its own melancholic way.
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