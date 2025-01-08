Сьогоднішня ціна Sagel The Sad Guy (SAGEL)

Поточна ціна Sagel The Sad Guy (SAGEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 500.32K USD. Ціна SAGEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sagel The Sad Guy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.06K USD

- зміна ціни Sagel The Sad Guy протягом дня — +7.58%

- циркуляційна пропозиція – 958.28M USD

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