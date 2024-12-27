Сьогоднішня ціна Sage Universe (SAGE)

Поточна ціна Sage Universe (SAGE) сьогодні становить 0.00242197 USD з ринковою капіталізацією $ 2.42M USD. Ціна SAGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sage Universe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.30K USD

- зміна ціни Sage Universe протягом дня — +39.18%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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