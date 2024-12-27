Ціна Sage Universe (SAGE)
Поточна ціна Sage Universe (SAGE) сьогодні становить 0.00242197 USD з ринковою капіталізацією $ 2.42M USD. Ціна SAGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sage Universe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.30K USD
- зміна ціни Sage Universe протягом дня — +39.18%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sage Universe до USD становила $ +0.00068185.
За останні 30 днів зміна ціни Sage Universe до USD становила $ +0.0003053365.
За останні 60 днів зміна ціни Sage Universe до USD становила $ -0.0009189487.
За останні 90 днів зміна ціни Sage Universe до USD становила $ -0.001142499415336062.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00068185
|+39.18%
|30 днів
|$ +0.0003053365
|+12.61%
|60 днів
|$ -0.0009189487
|-37.94%
|90 днів
|$ -0.001142499415336062
|-32.05%
Останній аналіз цін Sage Universe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+41.23%
+39.18%
+54.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sage Universe is all about changing lives, building community, and helping eachother reach their goals. At Sage Universe we believe in the power of coming together and making real meaningful change. Join us in this awesome journey where YOU Print Hard and Live Smart ! Dream bigger.
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