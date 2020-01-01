Токеноміка Sage Market (SAGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Sage Market (SAGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sage Market (SAGE) An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications. Офіційний вебсайт: https://www.sagestudios.ai/ Купити SAGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sage Market (SAGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sage Market (SAGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 90,00M $ 90,00M $ 90,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Історичний максимум: $ 0,115059 $ 0,115059 $ 0,115059 Історичний мінімум: $ 0,00401888 $ 0,00401888 $ 0,00401888 Поточна ціна: $ 0,01261321 $ 0,01261321 $ 0,01261321 Дізнайтеся більше про ціну Sage Market (SAGE)

Токеноміка Sage Market (SAGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sage Market (SAGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAGE, досліджуйте ціну токена SAGE в реальному часі!

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