Сьогоднішня ціна Sage Market (SAGE)

Поточна ціна Sage Market (SAGE) сьогодні становить 0.04371356 USD з ринковою капіталізацією $ 3.93M USD. Ціна SAGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sage Market:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.37K USD

- зміна ціни Sage Market протягом дня — -6.69%

- циркуляційна пропозиція – 90.00M USD

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