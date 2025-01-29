Ціна Sage Market (SAGE)
Поточна ціна Sage Market (SAGE) сьогодні становить 0.04371356 USD з ринковою капіталізацією $ 3.93M USD. Ціна SAGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sage Market:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.37K USD
- зміна ціни Sage Market протягом дня — -6.69%
- циркуляційна пропозиція – 90.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sage Market до USD становила $ -0.00313457460467096.
За останні 30 днів зміна ціни Sage Market до USD становила $ -0.0106402302.
За останні 60 днів зміна ціни Sage Market до USD становила $ -0.0042845670.
За останні 90 днів зміна ціни Sage Market до USD становила $ +0.029998775386682481.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00313457460467096
|-6.69%
|30 днів
|$ -0.0106402302
|-24.34%
|60 днів
|$ -0.0042845670
|-9.80%
|90 днів
|$ +0.029998775386682481
|+218.73%
Останній аналіз цін Sage Market: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.52%
-6.69%
-31.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications.
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