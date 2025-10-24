Інформація щодо ціни Sage by Virtuals (SAGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00077776 $ 0,00077776 $ 0,00077776 Мін. за 24 год $ 0,0008875 $ 0,0008875 $ 0,0008875 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00077776$ 0,00077776 $ 0,00077776 Макс. за 24 год $ 0,0008875$ 0,0008875 $ 0,0008875 Рекордний максимум $ 0,00686891$ 0,00686891 $ 0,00686891 Найнижча ціна $ 0,00061551$ 0,00061551 $ 0,00061551 Зміна ціни (за 1 год) +5,26% Зміна ціни (1 дн.) +7,15% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,94% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,94%

Актуальна ціна Sage by Virtuals (SAGE) становить $0,00085689. За останні 24 години SAGE торгувався між мінімумом у $ 0,00077776 і максимумом у $ 0,0008875, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SAGE становить $ 0,00686891, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00061551.

Що стосується короткострокових результатів, то SAGE змінився на +5,26% за останню годину, +7,15% за 24 години та на +2,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sage by Virtuals (SAGE)

Ринкова капіталізація $ 856,83K$ 856,83K $ 856,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 856,83K$ 856,83K $ 856,83K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sage by Virtuals — $ 856,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAGE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 856,83K.