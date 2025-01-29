Сьогоднішня ціна SAFUU (SAFUU)

Поточна ціна SAFUU (SAFUU) сьогодні становить 0.137642 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAFUU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SAFUU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.51 USD

- зміна ціни SAFUU протягом дня — -0.32%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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