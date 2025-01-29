Ціна SAFUU (SAFUU)
Поточна ціна SAFUU (SAFUU) сьогодні становить 0.137642 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAFUU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SAFUU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.51 USD
- зміна ціни SAFUU протягом дня — -0.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SAFUU до USD становила $ -0.0004461583782046.
За останні 30 днів зміна ціни SAFUU до USD становила $ -0.0056671615.
За останні 60 днів зміна ціни SAFUU до USD становила $ +0.0003942617.
За останні 90 днів зміна ціни SAFUU до USD становила $ +0.0117012804768703.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0004461583782046
|-0.32%
|30 днів
|$ -0.0056671615
|-4.11%
|60 днів
|$ +0.0003942617
|+0.29%
|90 днів
|$ +0.0117012804768703
|+9.29%
Останній аналіз цін SAFUU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
-0.32%
-3.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Safuu is a company focused on DeFi innovation that creates benefits and value for Safuu token holders and the Safuu Auto-Staking Protocol (SAP) is a new financial protocol that makes staking easier, more efficient and awards $SAFUU token holders the highest stable returns in crypto.
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