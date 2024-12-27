Сьогоднішня ціна SAFU (SAFU)

Поточна ціна SAFU (SAFU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 133.87K USD. Ціна SAFU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SAFU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD

- зміна ціни SAFU протягом дня — -4.18%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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