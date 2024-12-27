Ціна SAFU (SAFU)
Поточна ціна SAFU (SAFU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 133.87K USD. Ціна SAFU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SAFU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни SAFU протягом дня — -4.18%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SAFU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SAFU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SAFU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SAFU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SAFU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
-4.18%
-29.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing SAFU ($SAFU), the latest meme token that has everyone buzzing! Inspired by Binance's iconic mascot tweet and backed by the registered trademark for "SAFU," this token is more than just a meme—it's a movement. Launched on Four.meme by BNB Chain, SAFU brings a fresh twist to the meme coin scene with a focus on security and innovation. By tying its name to Binance's legendary "Funds are SAFU" ethos, this token is as trustworthy as it is fun. With a solid foundation on BNB Chain, SAFU aims to redefine what it means to be "safu" in the crypto space. Jump into the SAFU revolution and join a community that’s as safe as it is meme-worthy!
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