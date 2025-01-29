Ціна Safle (SAFLE)
Поточна ціна Safle (SAFLE) сьогодні становить 0.00148431 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAFLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Safle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.41 USD
- зміна ціни Safle протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Safle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Safle до USD становила $ -0.0001018333.
За останні 60 днів зміна ціни Safle до USD становила $ -0.0002907148.
За останні 90 днів зміна ціни Safle до USD становила $ -0.000471872192538208.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.23%
|30 днів
|$ -0.0001018333
|-6.86%
|60 днів
|$ -0.0002907148
|-19.58%
|90 днів
|$ -0.000471872192538208
|-24.12%
Останній аналіз цін Safle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-0.23%
-0.52%
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