Сьогоднішня ціна Safle (SAFLE)

Поточна ціна Safle (SAFLE) сьогодні становить 0.00148431 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAFLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Safle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.41 USD

- зміна ціни Safle протягом дня — -0.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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