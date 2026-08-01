Скільки коштує Safevano Wallet зараз?

Safevano Wallet зараз торгуються по ціні ₴0.4818880079769873536000, з рухом ціни -6.95% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься SAFEVANO сьогодні?

SAFEVANO продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Robinhood Ecosystem.

Наскільки популярний Safevano Wallet сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають SAFEVANO.

Що відрізняє Safevano Wallet від інших криптоактивів?

Як частина категорії Robinhood Ecosystem та створений на мережі --, SAFEVANO пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки SAFEVANO існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 11000000.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Safevano Wallet за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴2.92133343340065936000, а найнижча точка (ATL) — ₴0.3036403443427652848000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.