Ціна Safeswap SSGTX (SSGTX)
Поточна ціна Safeswap SSGTX (SSGTX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 363.59K USD. Ціна SSGTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Safeswap SSGTX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.98 USD
- зміна ціни Safeswap SSGTX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 371.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Safeswap SSGTX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Safeswap SSGTX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Safeswap SSGTX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Safeswap SSGTX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+7,433.44%
|60 днів
|$ 0
|+3,029.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Safeswap SSGTX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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