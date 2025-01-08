Сьогоднішня ціна Safeswap SSGTX (SSGTX)

Поточна ціна Safeswap SSGTX (SSGTX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 363.59K USD. Ціна SSGTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Safeswap SSGTX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.98 USD

- зміна ціни Safeswap SSGTX протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 371.39M USD

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