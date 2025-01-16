Ціна SafeStake (DVT)
Поточна ціна SafeStake (DVT) сьогодні становить 0.02700198 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DVT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SafeStake:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.02 USD
- зміна ціни SafeStake протягом дня — +1.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SafeStake до USD становила $ +0.00051921.
За останні 30 днів зміна ціни SafeStake до USD становила $ -0.0089840204.
За останні 60 днів зміна ціни SafeStake до USD становила $ -0.0043950069.
За останні 90 днів зміна ціни SafeStake до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00051921
|+1.96%
|30 днів
|$ -0.0089840204
|-33.27%
|60 днів
|$ -0.0043950069
|-16.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SafeStake: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.96%
-7.82%
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