Ціна SAFEONE CHAIN (SAFO)
Поточна ціна SAFEONE CHAIN (SAFO) сьогодні становить 0.00003405 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAFO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SAFEONE CHAIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.12 USD
- зміна ціни SAFEONE CHAIN протягом дня — -12.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SAFEONE CHAIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SAFEONE CHAIN до USD становила $ +0.0000023813.
За останні 60 днів зміна ціни SAFEONE CHAIN до USD становила $ -0.0000036396.
За останні 90 днів зміна ціни SAFEONE CHAIN до USD становила $ +0.000014964457999304863.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.24%
|30 днів
|$ +0.0000023813
|+6.99%
|60 днів
|$ -0.0000036396
|-10.68%
|90 днів
|$ +0.000014964457999304863
|+78.41%
Останній аналіз цін SAFEONE CHAIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-12.24%
-26.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is SafeOne Chain (SAFO)? Safeone Chain (SAFO) is rebranded and Migrated from Neorbit (NRB) and launch 17 Desember 2022. SafeOne Chain is an exceptional fast & low cost POS Blockchain, not the usual one but a vetted Blockchain with security tools against scam/rug of any kind. We will do state of the art vetting with our blockchain detectives as well as common business assurances with each project on our chain. For the eventual rest risk after vetting, we will offer different crypto insurance packages in the form of unique utility NFTs. Investment on SafeOne Chain is secure. How Many SAFO Are There in Circulation? 300.000.000 tokens created at Binance Smart Chain. (80 % are Liquidity, 10 % for Staking Rewards and the rest are Team Wallet) Who Are the Founders of SafeOne Chain? Mathias W. as DEV/CEO/Founder (Germany) Entrepreneur since 21 years, Crypto Lover since 2012, Crypto team up since 2019, First own crypto project in 2022, Hobbys: C++, Solidity, music and festivals Kelechi Great as CCO (Nigeria) Graduate business Management, Graduate electronics & communications engineering, Coding specialist C++, Phyton, Solidity Bintara Setyawan as CTO (Indonesia) Bachelor of Informatics Engineering, Analysis Contract Crypto Currency, Coding specialist SQL, C++, Python, Solidity, Operation System and Evaluation Manager, Electrical Engineering
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