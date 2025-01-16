Ціна Safemuun (SAFEMUUN)
Поточна ціна Safemuun (SAFEMUUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAFEMUUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Safemuun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 263.58 USD
- зміна ціни Safemuun протягом дня — +0.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Safemuun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Safemuun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Safemuun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Safemuun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.04%
|30 днів
|$ 0
|-15.54%
|60 днів
|$ 0
|-18.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Safemuun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
+0.04%
-5.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing SAFEMUUN – the intergalactic token that’s here to send your portfolio to the moon and beyond! Are you tired of boring, bland tokens that make you yawn more than they make you earn? Say goodbye to snooze-worthy investments and say hello to SAFEMUUN, where every transaction feels like a rollercoaster ride through the meme universe! Picture this: you’re cruising through the galaxy, strapped into your financial rocketship, and suddenly, you stumble upon SAFEMUUN. It’s not just a token; it’s a cosmic comedy show with a side of serious gains. With SAFEMUUN, every transaction is a chance to join the funniest meme party this side of the Milky Way. But wait, there’s more! SAFEMUUN isn’t just about laughs; it’s about community. Join our interstellar crew of meme enthusiasts, where we share jokes, memes, and tips on how to navigate the crypto cosmos. Need a break from the charts? Dive into our meme vault and prepare for a laughter supernova! Oh, and did we mention the tokenomics? SAFEMUUN isn’t just another token; it’s a meme-powered money-making machine. With built-in reflection rewards and automatic liquidity pooling, your SAFEMUUN stash grows faster than a rocket fueled by laughter! So strap in, buckle up, and get ready for the wildest ride of your financial life. SAFEMUUN – because why settle for the moon when you can shoot for the stars and beyond?
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