Сьогоднішня ціна Safemoon Zilla (SFZ)

Поточна ціна Safemoon Zilla (SFZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SFZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Safemoon Zilla:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.67 USD

- зміна ціни Safemoon Zilla протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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