Ціна Safemoon Zilla (SFZ)
Поточна ціна Safemoon Zilla (SFZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SFZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Safemoon Zilla:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.67 USD
- зміна ціни Safemoon Zilla протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Safemoon Zilla до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Safemoon Zilla до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Safemoon Zilla до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Safemoon Zilla до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.59%
|60 днів
|$ 0
|-1.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Safemoon Zilla: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SafeMoon Zilla is a community-driven project. We are a Memecoin + Utility in the crypto sphere. And we declared to disrupt the space with our SafeMoon Zilla Vault – Security to make crypto space safer for millions. There is no other coin or token that exist today on the crypto space that is more ambitious and aggressive than our team here at SafeMoon Zilla. Our community strength is unparalleled and we will vaporize all memecoins in our path with our Godzilla atomic breath!
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