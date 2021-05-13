Ціна SafeMoon Inu (SMI)
Поточна ціна SafeMoon Inu (SMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 918.61K USD. Ціна SMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SafeMoon Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 948.62 USD
- зміна ціни SafeMoon Inu протягом дня — +2.49%
- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SafeMoon Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SafeMoon Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SafeMoon Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SafeMoon Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.49%
|30 днів
|$ 0
|+3.93%
|60 днів
|$ 0
|+37.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SafeMoon Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.49%
+7.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world. Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after. SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay.
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