Сьогоднішня ціна SafeMoon Inu (SMI)

Поточна ціна SafeMoon Inu (SMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 918.61K USD. Ціна SMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SafeMoon Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 948.62 USD

- зміна ціни SafeMoon Inu протягом дня — +2.49%

- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD

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