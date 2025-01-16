Ціна SafeMoo (SAFEMOO)
Поточна ціна SafeMoo (SAFEMOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAFEMOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SafeMoo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.51 USD
- зміна ціни SafeMoo протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SAFEMOO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SAFEMOO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SafeMoo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SafeMoo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SafeMoo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SafeMoo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.30%
|30 днів
|$ 0
|-10.08%
|60 днів
|$ 0
|+21.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SafeMoo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.30%
-10.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SafeMoo is the safest cow in crypto! A decentralized token with many utilities on BSC. The SafeMoo cow has spent a long time observing the uncertain world of crypto from a galaxy far away from its home planet. Now, having had enough, it embarks on a journey to Earth. It is a hybrid of a cow, a highly developed robot, a cybernetic organism, and a technically modified biological life form. The cow has established its own token, ensuring 100% safety for all investors. The tokenomics have been refined to allow everyone to invest with confidence, garnering attention with the goal of reaching top positions among cryptocurrencies. Burned: 40% of Total Supply . Tax: 0%
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SAFEMOO до AUD
A$--
|1 SAFEMOO до GBP
￡--
|1 SAFEMOO до EUR
€--
|1 SAFEMOO до USD
$--
|1 SAFEMOO до MYR
RM--
|1 SAFEMOO до TRY
₺--
|1 SAFEMOO до JPY
¥--
|1 SAFEMOO до RUB
₽--
|1 SAFEMOO до INR
₹--
|1 SAFEMOO до IDR
Rp--
|1 SAFEMOO до PHP
₱--
|1 SAFEMOO до EGP
￡E.--
|1 SAFEMOO до BRL
R$--
|1 SAFEMOO до CAD
C$--
|1 SAFEMOO до BDT
৳--
|1 SAFEMOO до NGN
₦--
|1 SAFEMOO до UAH
₴--
|1 SAFEMOO до VES
Bs--
|1 SAFEMOO до PKR
Rs--
|1 SAFEMOO до KZT
₸--
|1 SAFEMOO до THB
฿--
|1 SAFEMOO до TWD
NT$--
|1 SAFEMOO до CHF
Fr--
|1 SAFEMOO до HKD
HK$--
|1 SAFEMOO до MAD
.د.م--