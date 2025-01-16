Ціна SafeMineCoin (SMCN)
Поточна ціна SafeMineCoin (SMCN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SafeMineCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37 USD
- зміна ціни SafeMineCoin протягом дня — -24.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SafeMineCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SafeMineCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SafeMineCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SafeMineCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-24.03%
|30 днів
|$ 0
|-93.62%
|60 днів
|$ 0
|-92.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SafeMineCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-24.03%
-86.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? The SafeMineCoin is a hybrid PoW/PoS based cryptocurrency What makes your project unique? PROOF OF STAKE 3.0 Users who keep their wallet open to secure the network via staking will get from 1% to 8% rewards per year (varies according to network weight). OPEN SOURCE SOFTWARE The software (wallet) is open source, so its safety can be audited. FAST TRANSACTIONS It is extremely fast, you can send money to anyone in the world within seconds. ANONYMOUS Anyone can run the wallet and transact with the same anonymity as Bitcoin. No personal identifying information is required. History of your project. Project started Dec 18, 2021 10:11:45 UTC What’s next for your project? Masternode Activated What can your token be used for? -
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