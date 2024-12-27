Ціна Safemars (SAFEMARS)
Поточна ціна Safemars (SAFEMARS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.38M USD. Ціна SAFEMARS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Safemars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46K USD
- зміна ціни Safemars протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 383.34T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Safemars до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Safemars до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Safemars до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Safemars до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ 0
|+4.90%
|60 днів
|$ 0
|+3.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Safemars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
-0.19%
+4.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SAFEMARS is a yield and liquidity generation protocol. It taxes transactions and distributes 2% to holders and locks 2% to liquidity.
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