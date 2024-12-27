Сьогоднішня ціна Safemars (SAFEMARS)

Поточна ціна Safemars (SAFEMARS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.38M USD. Ціна SAFEMARS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Safemars:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46K USD

- зміна ціни Safemars протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 383.34T USD

Отримуйте оновлення цін SAFEMARS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SAFEMARS.