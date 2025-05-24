Сьогоднішня ціна SafeLaunch (SFEX)

Поточна ціна SafeLaunch (SFEX) сьогодні становить 0,01837115 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна SFEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SafeLaunch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6,65 USD

- зміна ціни SafeLaunch протягом дня — +1,44%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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