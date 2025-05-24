Ціна SafeLaunch (SFEX)
Поточна ціна SafeLaunch (SFEX) сьогодні становить 0,01837115 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна SFEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SafeLaunch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6,65 USD
- зміна ціни SafeLaunch протягом дня — +1,44%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SafeLaunch до USD становила $ +0,0002606.
За останні 30 днів зміна ціни SafeLaunch до USD становила $ +0,0010918764.
За останні 60 днів зміна ціни SafeLaunch до USD становила $ -0,0013853518.
За останні 90 днів зміна ціни SafeLaunch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0002606
|+1,44%
|30 днів
|$ +0,0010918764
|+5,94%
|60 днів
|$ -0,0013853518
|-7,54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SafeLaunch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1,44%
+2,55%
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