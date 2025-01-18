Ціна SafeGrok (SAFEGROK)
Поточна ціна SafeGrok (SAFEGROK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAFEGROK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SafeGrok:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.30 USD
- зміна ціни SafeGrok протягом дня — -0.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SafeGrok до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SafeGrok до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SafeGrok до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SafeGrok до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.38%
|30 днів
|$ 0
|-17.06%
|60 днів
|$ 0
|+29.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SafeGrok: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-0.38%
-13.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inspired by Elon Musk's "Grok" and we believe that Grok is Safe and good. SafeGrok will always support Grok and deliver a safe and great project!
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