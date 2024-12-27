Ціна SafeDeal (SFD)
Поточна ціна SafeDeal (SFD) сьогодні становить 0.075009 USD з ринковою капіталізацією $ 2.35M USD. Ціна SFD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SafeDeal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.10 USD
- зміна ціни SafeDeal протягом дня — -1.77%
- циркуляційна пропозиція – 31.38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SafeDeal до USD становила $ -0.0013587160473071.
За останні 30 днів зміна ціни SafeDeal до USD становила $ -0.0155971089.
За останні 60 днів зміна ціни SafeDeal до USD становила $ -0.0244441579.
За останні 90 днів зміна ціни SafeDeal до USD становила $ +0.00727057838957298.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0013587160473071
|-1.77%
|30 днів
|$ -0.0155971089
|-20.79%
|60 днів
|$ -0.0244441579
|-32.58%
|90 днів
|$ +0.00727057838957298
|+10.73%
Останній аналіз цін SafeDeal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-1.77%
-15.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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