Сьогоднішня ціна SafeDeal (SFD)

Поточна ціна SafeDeal (SFD) сьогодні становить 0.075009 USD з ринковою капіталізацією $ 2.35M USD. Ціна SFD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SafeDeal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.10 USD

- зміна ціни SafeDeal протягом дня — -1.77%

- циркуляційна пропозиція – 31.38M USD

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