Ціна SafeBonk (SBONK)
Поточна ціна SafeBonk (SBONK) сьогодні становить 0.00000183 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SBONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SafeBonk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.72 USD
- зміна ціни SafeBonk протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SafeBonk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SafeBonk до USD становила $ -0.0000001448.
За останні 60 днів зміна ціни SafeBonk до USD становила $ -0.0000004176.
За останні 90 днів зміна ціни SafeBonk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000001448
|-7.91%
|60 днів
|$ -0.0000004176
|-22.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SafeBonk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-11.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dog coin on the Solana blockchain. Getting traction as we speak
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