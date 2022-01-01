Токеноміка Safe Quantum Wallet (SQW) Дізнайтеся ключову інформацію про Safe Quantum Wallet (SQW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Safe Quantum Wallet (SQW) The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM alongside traditional cryptography to create a hybrid system that maintains compatibility with current blockchain networks while protecting against future quantum threats. This approach provides a practical transition path to post-quantum security without requiring immediate changes to blockchain protocols. Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena to perform computations that are intractable for classical computers. While general-purpose quantum computers are still in early development stages, specialized algorithms have been developed that could break widely used cryptographic systems once sufficiently powerful quantum hardware is available. ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism), formerly known as CRYSTALS-Kyber, is a lattice-based key encapsulation mechanism that was selected by NIST in July 2022 as the primary algorithm for post-quantum key establishment [2]. The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM to protect private keys and transaction data from quantum attacks. Офіційний вебсайт: https://safequantumwallet.com Whitepaper: https://safequantumwallet.com/#/whitepaper Купити SQW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Safe Quantum Wallet (SQW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Safe Quantum Wallet (SQW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 35,77K $ 35,77K $ 35,77K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 35,77K $ 35,77K $ 35,77K Історичний максимум: $ 0,00121155 $ 0,00121155 $ 0,00121155 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00035793 $ 0,00035793 $ 0,00035793 Дізнайтеся більше про ціну Safe Quantum Wallet (SQW)

Токеноміка Safe Quantum Wallet (SQW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Safe Quantum Wallet (SQW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SQW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SQW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SQW, досліджуйте ціну токена SQW в реальному часі!

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