Ціна Safe Quantum Wallet (SQW)
Поточна ціна Safe Quantum Wallet (SQW) сьогодні становить 0,0006662 USD з ринковою капіталізацією $ 66,68K USD. Ціна SQW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Safe Quantum Wallet:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Safe Quantum Wallet протягом дня — +9,53%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Safe Quantum Wallet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Safe Quantum Wallet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Safe Quantum Wallet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Safe Quantum Wallet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,53%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Safe Quantum Wallet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,32%
+9,53%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM alongside traditional cryptography to create a hybrid system that maintains compatibility with current blockchain networks while protecting against future quantum threats. This approach provides a practical transition path to post-quantum security without requiring immediate changes to blockchain protocols. Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena to perform computations that are intractable for classical computers. While general-purpose quantum computers are still in early development stages, specialized algorithms have been developed that could break widely used cryptographic systems once sufficiently powerful quantum hardware is available. ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism), formerly known as CRYSTALS-Kyber, is a lattice-based key encapsulation mechanism that was selected by NIST in July 2022 as the primary algorithm for post-quantum key establishment [2]. The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM to protect private keys and transaction data from quantum attacks.
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