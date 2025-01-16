Ціна Safe Nebula (SNB)
Поточна ціна Safe Nebula (SNB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Safe Nebula:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Safe Nebula протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SNB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SNB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Safe Nebula до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Safe Nebula до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Safe Nebula до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Safe Nebula до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.13%
|60 днів
|$ 0
|-0.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Safe Nebula: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+24.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Safe Nebula developed on the basis of blockchain technology and available on the Binance Smart Chain. Safe Nebula aimed to launch many new features in the near future like the Nebula DeFi platform, Nebula games, and NFT marketplace. Hence, Nebula is going to become a new ecosystem of the digital world
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SNB до AUD
A$--
|1 SNB до GBP
￡--
|1 SNB до EUR
€--
|1 SNB до USD
$--
|1 SNB до MYR
RM--
|1 SNB до TRY
₺--
|1 SNB до JPY
¥--
|1 SNB до RUB
₽--
|1 SNB до INR
₹--
|1 SNB до IDR
Rp--
|1 SNB до PHP
₱--
|1 SNB до EGP
￡E.--
|1 SNB до BRL
R$--
|1 SNB до CAD
C$--
|1 SNB до BDT
৳--
|1 SNB до NGN
₦--
|1 SNB до UAH
₴--
|1 SNB до VES
Bs--
|1 SNB до PKR
Rs--
|1 SNB до KZT
₸--
|1 SNB до THB
฿--
|1 SNB до TWD
NT$--
|1 SNB до CHF
Fr--
|1 SNB до HKD
HK$--
|1 SNB до MAD
.د.م--