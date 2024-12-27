Ціна Safe Haven (SHA)
Поточна ціна Safe Haven (SHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.16M USD. Ціна SHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Safe Haven:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 935.41 USD
- зміна ціни Safe Haven протягом дня — -28.01%
- циркуляційна пропозиція – 8.50B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Safe Haven до USD становила $ -0.000144105038678417.
За останні 30 днів зміна ціни Safe Haven до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Safe Haven до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Safe Haven до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000144105038678417
|-28.01%
|30 днів
|$ 0
|+37.36%
|60 днів
|$ 0
|+104.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Safe Haven: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.65%
-28.01%
-17.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies.
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