Сьогоднішня ціна Safe Haven (SHA)

Поточна ціна Safe Haven (SHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.16M USD. Ціна SHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Safe Haven:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 935.41 USD

- зміна ціни Safe Haven протягом дня — -28.01%

- циркуляційна пропозиція – 8.50B USD

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