Сьогоднішня ціна SafCoin (SAF)

Поточна ціна SafCoin (SAF) сьогодні становить 0.00264559 USD з ринковою капіталізацією $ 25.93K USD. Ціна SAF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SafCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.13 USD

- зміна ціни SafCoin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 9.80M USD

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