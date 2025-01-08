Ціна SafCoin (SAF)
Поточна ціна SafCoin (SAF) сьогодні становить 0.00264559 USD з ринковою капіталізацією $ 25.93K USD. Ціна SAF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SafCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.13 USD
- зміна ціни SafCoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 9.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SafCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SafCoin до USD становила $ +0.0037257179.
За останні 60 днів зміна ціни SafCoin до USD становила $ -0.0014101420.
За останні 90 днів зміна ціни SafCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0037257179
|+140.83%
|60 днів
|$ -0.0014101420
|-53.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SafCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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-0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SafCoin price today is $0.719980 with a 24-hour trading volume of $2,582. SAF price is up 52.1% in the last 24 hours. It has a circulating supply of 0 SAF coins and a max supply of ?. If you are looking to buy or sell SafCoin, P2PB2B is currently the most active exchange.
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